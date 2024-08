Neres-Napoli, è fatta! Conte prepara un tridente da urlo

Il Napoli chiude per David Neres: 28 milioni al Benfica. Visite mediche lunedì. Conte prepara un super tridente con Kvaratskhelia.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Napoli di Antonio Conte non bada a spese: 28 milioni di euro, bonus inclusi, per assicurarsi le prestazioni di Neres. Un colpo di calciomercato che fa del brasiliano l’ottavo acquisto più costoso nella storia del club. Lunedì il nuovo acquisto del Napoli è atteso in città per le visite mediche. Conte non vede l’ora di averlo a disposizione per la Serie A!

I dettagli dell’affare Neres

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli verserà nelle casse del Benfica 28 milioni di euro, bonus inclusi, per assicurarsi le prestazioni di Neres. Questa cifra lo rende l’ottavo acquisto più costoso nella storia del club. Il giocatore è atteso lunedì in città per sostenere le visite mediche di rito.

Le qualità di Neres per il Napoli di Conte

Neres porta con sé statistiche impressionanti: una media di un assist ogni due partite e cinque azioni da tiro ogni 90 minuti. Queste caratteristiche si adattano perfettamente alla visione di gioco di Antonio Conte, che sta progettando un tridente offensivo potenzialmente devastante.

L’idea del tecnico sarebbe quella di schierare Neres e Kvaratskhelia come sotto-punte, creando un reparto offensivo dinamico e imprevedibile. Questa soluzione tattica potrebbe regalare spettacolo ai tifosi del Maradona e mettere in difficoltà le difese avversarie.

Un nuovo capitolo per Neres

Per il talento brasiliano, l’approdo a Napoli rappresenta un’opportunità di rilancio dopo un periodo complicato. Superato un infortunio al ginocchio e la parentesi difficile in Ucraina, Neres ha ritrovato la sua forma migliore al Benfica. Ora è pronto per una nuova sfida in Serie A, portando il suo talento e la sua velocità al servizio della causa azzurra.

Le aspettative dei tifosi

L’arrivo di Neres ha già acceso l’entusiasmo della tifoseria napoletana. Le sue caratteristiche tecniche e il suo stile di gioco sembrano perfetti per il calcio spettacolare che i fan si aspettano di vedere al Maradona. Con Neres in campo, il Napoli potrebbe alzare ulteriormente l’asticella delle proprie ambizioni in campionato e nelle coppe europee.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti su David Neres e le altre mosse di calciomercato del Napoli. Cosa ne pensate di questo acquisto? Credete che Neres possa essere l’elemento mancante per il tridente di Conte? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti!