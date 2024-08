CorrMezz: “Dimissioni Conte, ipotesi da non scartare dopo le sue parole. Nel Napoli una figura di potere sta bloccando tutto”

Conte esprime delusione per la situazione del Napoli. Il CdM ipotizza possibili dimissioni. Osimhen blocca il mercato, sospetti su figure di potere in società.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Le dichiarazioni di Antonio Conte alla vigilia di Verona-Napoli hanno scosso l’ambiente partenopeo. Il Corriere del Mezzogiorno (CdM) solleva addirittura l’ipotesi dimissioni, evidenziando una situazione societaria complessa.

Conte deluso: le parole che preoccupano

Il CdM riporta la crescente frustrazione di Conte:

“Guardiamo alla settimana che ha preceduto questo intervento: sull’affare Osimhen il confine con l’assurdo è varcato ormai da tempo. Sull’acquisto di Brescianini si è fatta una figura inqualificabile. Altri acquisti, costosissimi, mentre Conte dice che ci sono pochi soldi, sarebbero in arrivo.”

Tensioni in società: il ruolo di Manna e sospetti su figure di potere

Il quotidiano suggerisce problemi all’interno della società:

“L’attivismo del direttore Manna non nasconde la sua sostanziale mancanza di potere. Sostituire una formula in un contratto mentre sta per essere firmato è una vecchia tecnica per farlo saltare. Su Osimhen il giovane dirigente non può nulla.”

Emerge il sospetto di figure ostili in società:

“Forte sensazione che in società ci sia qualche fenomeno, non il presidente, che sta facendo pesare i suoi poteri sostanziali di veto e ostruzione.”

L’ipotesi dimissioni: uno scenario da evitare

Il CdM conclude con una riflessione preoccupante:

“Dopo le parole di oggi, ci sarebbero solo le dimissioni, ma non vogliamo nemmeno pensarci.”