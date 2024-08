PSG, l’infortunio di Ramos riapre la pista Osimhen? Le ultime novità

L’infortunio di Gonçalo Ramos costringerà il PSG a cercare un nuovo attaccante: il Napoli attende per Osimhen.

Luis Enrique e il Paris Saint-Germain (PSG) si trovano ad affrontare una situazione difficile. Nonostante la vittoria per 2-1 contro il Le Havre nella prima giornata di Ligue 1, il tecnico spagnolo ha subito una doccia fredda con l’infortunio di Gonçalo Ramos. Il portoghese, acquistato quest’estate dal Benfica, ha subito una frattura alla caviglia sinistra che lo terrà lontano dai campi per almeno tre mesi, come confermato dagli esami strumentali riportati da Le Parisien.

La grave lesione di Ramos potrebbe aprire nuove opportunità sul mercato per il PSG, che ora potrebbe essere spinto a cercare un sostituto di peso per l’attacco. In questo contesto, il nome di Victor Osimhen del Napoli torna prepotentemente alla ribalta.

Fabrizio Romano, rinomato esperto di calciomercato, ha sottolineato che “il PSG valuterà ora la possibilità di ingaggiare un nuovo attaccante negli ultimi giorni di mercato”. Osimhen, che da tempo è nel mirino del club francese, potrebbe rappresentare una soluzione alle difficoltà offensive della squadra. Tuttavia, come evidenziato da Romano, l’operazione non sarà semplice: il PSG ha offerto finora circa 80 milioni di euro, ben al di sotto della clausola rescissoria di 130 milioni fissata dal Napoli.

Il club partenopeo, guidato dal presidente Aurelio De Laurentiis, è fermo sulle proprie posizioni e non sembra intenzionato a scendere a compromessi sul prezzo. Questo scenario potrebbe prolungare le trattative e aumentare l’incertezza sul futuro di Osimhen, che resta un obiettivo primario per il PSG.

Con la stagione che entra nel vivo e il mercato che si avvicina alla sua chiusura, tutte le parti coinvolte sono ora in attesa di sviluppi. I tifosi e gli addetti ai lavori seguiranno con attenzione le prossime mosse del PSG, che potrebbe accelerare per rinforzare il proprio attacco e sopperire all’assenza di Ramos.