La stampa snobba il Napoli di Conte: parte la Serie A 2024/2025

l Napoli di Conte escluso dalle favorite per lo scudetto. Bentegodi teatro dell’esordio, come per Luciano Spalletti. La carriera di Conte e le aspettative.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Alla vigilia dell’inizio della Serie A 2024/2025, il Napoli di Antonio Conte si trova paradossalmente escluso dai pronostici per lo scudetto. Nonostante il palmares del tecnico pugliese, la stampa nazionale sembra preferire altre squadre.

Napoli escluso dai pronostici: la stampa preferisce le “strisciate del nord”

Da Sabatini a Ravezzani, passando per la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport, pochi credono nelle possibilità del Napoli. Sorprendentemente, per la stampa nazionale, allenatori come Fonseca e Thiago Motta sembrano offrire più garanzie di uno dei migliori tecnici al mondo secondo gli addetti ai lavori.

Conte al Napoli: una carriera di successi alla prova del Bentegodi

Antonio Conte, dopo una carriera da giocatore ricca di trofei, ha dimostrato il suo valore anche in panchina. Dalla promozione con il Bari ai tre scudetti consecutivi con la Juventus, passando per il trionfo in Premier League con il Chelsea fino allo scudetto con l’Inter, Conte ha sempre lasciato il segno.

Ora, il tecnico pugliese inizia la sua avventura napoletana al Bentegodi, lo stesso stadio che ha visto gli esordi di leggende come Maradona e, più recentemente, Spalletti e Kvaratskhelia. Il georgiano, autore di 4 gol in 4 partite contro il Verona, sarà chiamato a guidare l’attacco azzurro in assenza di Osimhen.

Il Bentegodi: teatro di grandi inizi per il Napoli

Il Bentegodi si conferma ancora una volta palcoscenico di nuovi inizi per il Napoli. Nel 1984, Diego Armando Maradona fece il suo esordio in maglia azzurra proprio qui. Quasi quarant’anni dopo, nel 2022, Khvicha Kvaratskhelia seguì le orme del Pibe de Oro, segnando al suo debutto contro il Verona.

Conte spera di replicare il successo di Spalletti, che proprio dal Bentegodi diede il via alla cavalcata scudetto nel 2022-2023. Nonostante lo scetticismo della stampa, il tecnico e la squadra sono pronti a dimostrare il proprio valore sul campo, a partire da questa prima sfida.