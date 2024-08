Napoli, è fatta per Neres: 28 milioni al Benfica, visite lunedì

Il Napoli chiude per David Neres con il Benfica. Visite mediche lunedì, firma e primo allenamento in settimana.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Napoli mette a segno il quarto colpo del calciomercato estivo. Dopo Spinazzola, Rafa Marín e Buongiorno, è il turno di David Neres, esterno offensivo mancino classe ’97 dal Benfica.

Neres al Napoli: cifre e dettagli dell’accordo

Secondo quanto riferisce SKY Sport 24, l’affare si chiude a titolo definitivo per 28 milioni di euro. Neres firmerà un contratto fino al 2028, con opzione per il 2029, per 3 milioni di euro a stagione. Un investimento importante che sottolinea le ambizioni del club partenopeo.

Il programma: visite mediche e primo allenamento

Il brasiliano è atteso in Italia nel weekend. Lunedì svolgerà le visite mediche a Villa Stuart, seguite dalla firma sul contratto. Il primo allenamento con la squadra potrebbe avvenire già martedì.

Debutto in vista: quando vedremo Neres in campo?

Neres salterà la prima di campionato a Verona, ma potrebbe esordire alla seconda giornata, al Maradona contro il Bologna. Un’opportunità per i tifosi di vedere subito in azione il nuovo acquisto.

Con l’arrivo di Neres, il Napoli rafforza ulteriormente il reparto offensivo, offrendo a Conte nuove opzioni tattiche. L’esterno brasiliano si aggiunge a Politano e Ngonge, aumentando la competitività della squadra in vista della nuova stagione.