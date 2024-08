Fabrizio Romano: “Neres-Napoli, il brasiliano in partenza per l’italia. Domani le visite mediche”

Fabrizio Romano annuncia: David Neres al Napoli. Accordo col Benfica per 30 milioni. Visite mediche previste per lunedì.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il calciomercato del Napoli si arricchisce di un nuovo capitolo: David Neres è pronto a vestire la maglia azzurra. La notizia arriva direttamente da Fabrizio Romano, esperto di mercato, che ha confermato l’imminente trasferimento dell’attaccante brasiliano dal Benfica alla squadra partenopea.

Romano, sul suo profilo X, ha rivelato i dettagli dell’operazione: “Accordo siglato con il Benfica per 30 milioni, bonus inclusi. Piano confermato: David parte oggi per l’Italia con visite mediche programmate per lunedì, come rivelato. Il Napoli è impegnato con altri acquisti mentre Neres è finalmente a posto”.

🚨🔵 David Neres to Napoli, here we go! Agreement sealed with Benfica for €30m package, add-ons included.

Plan confirmed: David travels today to Italy with medical tests booked on Monday, as revealed.

Napoli are busy with more signings while Neres is finally done. ✨🇧🇷 pic.twitter.com/I5d7l23clW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2024