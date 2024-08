Lukaku-Napoli: la vera distanza con il Chelsea. Il belga freme

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo con la trattativa per portare Romelu Lukaku in azzurro. L’intreccio con la possibile cessione di Victor Osimhen al PSG tiene tutti con il fiato sospeso, in particolare il nuovo allenatore Antonio Conte.

La trattativa Lukaku-Napoli: i dettagli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa tra Napoli e Chelsea per Lukaku è in pieno svolgimento. Il quotidiano rivela: “Con i Blues non è ancora stato raggiunto l’accordo, c’è distanza tra l’offerta da 25 milioni più 5 di bonus e la richiesta da 40 milioni, 4 meno rispetto alla clausola rescissoria.”

Lukaku vuole Napoli e Conte

Nonostante la distanza tra i club, sembra che Lukaku abbia già deciso. Il Corriere dello Sport afferma: “Con Rom, invece, la quadra è stata raggiunta, dettagli da sistemare che però l’enorme voglia di volare a Napoli e da Conte ha già trasformato in mera formalità.”

Il nodo Osimhen

L’arrivo di Lukaku è strettamente legato alla cessione di Osimhen. Il quotidiano sottolinea: “Il problema resta la cessione di Osi: senza, non arriverà il via libera. Troppo alto il suo ingaggio (12 milioni), palesemente insostenibili i rischi.”

L’intreccio con il PSG

La situazione si complica ulteriormente con l’interesse del PSG per Osimhen. Il nigeriano sembra orientato verso Parigi, ma la sua cessione è fondamentale per sbloccare l’arrivo di Lukaku a Napoli.

Questa complessa operazione di mercato potrebbe ridisegnare l’attacco del Napoli e influenzare significativamente le strategie di Antonio Conte per la prossima stagione in Serie A e nelle competizioni europee.

Cosa ne pensate di questo possibile scambio Osimhen-Lukaku? Credete che Big Rom possa essere l’uomo giusto per il Napoli di Conte? Fateci sapere la vostra opinione sui nostri canali social e continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato azzurro!