Infortunio Gonçalo Ramos riapre pista Osimhen al PSG: “È serio” – Luis Enrique

Gonçalo Ramos si infortuna gravemente all’esordio col PSG. Si riapre la pista Osimhen dal Napoli per rinforzare l’attacco parigino.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI– Il calciomercato è un gioco di incastri, dove un singolo evento può ribaltare scenari apparentemente definiti. L’esordio stagionale del Paris Saint Germain, vittorioso per 4-1 contro il Le Havre, potrebbe aver riscritto il futuro di Victor Osimhen.

Gonçalo Ramos, esordio amaro: infortunio grave alla caviglia

Il centravanti portoghese ex-Benfica, Gonçalo Ramos, ha vissuto un debutto agrodolce con la maglia del PSG. Dopo aver servito l’assist per il gol di Kang-In Lee, al 20′ minuto è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un grave infortunio. In uno scontro con l’ex-Inter Etienne Kinkoue, la caviglia sinistra di Ramos è rimasta incastrata, subendo una brutta distorsione.

Luis Enrique, allenatore del PSG, non ha nascosto la sua preoccupazione nel post-partita: “Non sono un medico ma credo che l’infortunio sia abbastanza serio. Non so per quante settimane sarà out, ma di sicuro è qualcosa di serio“. Parole che gettano un’ombra sulle prospettive immediate del giovane attaccante.

PSG di nuovo sul mercato: Osimhen torna in pole?

L’infortunio di Ramos potrebbe riaprire scenari di mercato che sembravano ormai chiusi. Il PSG, che aveva abbandonato la ricerca di un centravanti dopo l’arrivo di Ramos e la presenza di Randal Kolo Muani, potrebbe essere costretto a tornare sul mercato.

Victor Osimhen del Napoli, obiettivo di lunga data dei parigini, torna prepotentemente in orbita PSG. Il nigeriano aveva già trovato un principio d’accordo con il club francese per un ingaggio da 12 milioni di euro più bonus annui. L’intesa economica tra i club non era mai stata raggiunta, ma ora le carte in tavola potrebbero cambiare radicalmente.

Napoli in attesa: lo scambio con Lukaku in bilico?

Questa nuova situazione potrebbe avere ripercussioni anche sulle trattative in corso tra Napoli e Chelsea. Lo scambio tra Osimhen e Romelu Lukaku, che sembrava in fase di definizione, potrebbe subire una brusca frenata se il PSG dovesse tornare alla carica per il nigeriano.

Il mercato entra così in una fase cruciale e imprevedibile. L’infortunio di Gonçalo Ramos potrebbe essere il primo domino di una serie di movimenti che coinvolgeranno alcuni dei più grandi attaccanti d’Europa. Napoli, Chelsea e PSG restano in attesa, pronti a muoversi non appena si presenterà l’opportunità giusta.