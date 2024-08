Manna a Londra: svelato il vero motivo, non solo Osimhen-Lukaku

Giovanni Manna a Londra non solo per Osimhen e Lukaku. Sky Sport rivela il vero motivo del viaggio del DS del Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI– Il viaggio londinese di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha alimentato speculazioni e discussioni negli ultimi giorni. Contrariamente alle voci che lo vedevano impegnato esclusivamente nella trattativa Osimhen-Lukaku, Sky Sport rivela che il motivo principale della sua presenza nella capitale inglese era ben altro.

Osimhen-Lukaku: situazione in stallo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Manna ha effettivamente incontrato il Chelsea per discutere di Osimhen e Lukaku. Tuttavia, non ci sono stati sviluppi significativi. Per Lukaku, il Napoli mantiene ferma la sua offerta: 25 milioni di euro più 5 di bonus. Manna ha dato al Chelsea 48 ore di tempo per accettare, dopodiché ha virato su altre opzioni.

Neres: l’alternativa azzurra

Con lo stallo nella trattativa per Lukaku, il Napoli ha deciso di chiudere per David Neres. L’arrivo del brasiliano è previsto per lunedì prossimo, con un investimento simile a quello proposto per Lukaku. Per l’attaccante belga, eventuali sviluppi sono rimandati agli ultimi dieci giorni di mercato.

Il vero motivo: Gilmour e Cajuste

La vera ragione del viaggio di Manna a Londra, rivela Sky Sport, era la chiusura delle trattative per Gilmour in entrata e Cajuste in uscita. Questi due affari rappresentavano la priorità del direttore sportivo azzurro durante il suo soggiorno londinese.

Strategie di mercato del Napoli

Il viaggio di Manna svela la complessa strategia di mercato del Napoli. Mentre l’attenzione mediatica si concentrava su Osimhen e Lukaku, il club lavorava su più fronti per rinforzare la rosa e gestire le uscite. Questa mossa dimostra la capacità della dirigenza napoletana di operare su più tavoli contemporaneamente, mantenendo al contempo un profilo basso.

Con il mercato che entra nella sua fase finale, resta da vedere come si evolveranno le varie trattative in corso. L’arrivo di Neres e le operazioni per Gilmour e Cajuste potrebbero essere solo l’inizio di un finale di mercato movimentato per il Napoli.