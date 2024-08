Cajuste ha firmato con l’Ipswich, Romano annuncia: “Il Napoli è già in fase di scambio documenti con la società inglese”

L’accordo di prestito con obbligo di riscatto per Cajuste libera uno spazio nel Napoli, che ora cerca rinforzi a centrocampo.

16 agosto 2024 – Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha confermato che Jens Cajuste ha ufficialmente firmato con l’Ipswich Town. La notizia arriva come un’importante svolta nella stagione di calciomercato, con il centrocampista svedese che si trasferisce dalla squadra partenopea a quella inglese.

I dettagli del trasferimento

Secondo quanto riportato da Romano attraverso il suo profilo X, Cajuste ha siglato un contratto con l’Ipswich Town, con cui è stato concluso un accordo per il prestito del giocatore. La commissione di prestito è fissata a 1,5 milioni di euro, mentre l’opzione di acquisto è stata stabilita a 12 milioni di euro. Tuttavia, l’opzione diventerà obbligatoria solo se l’Ipswich riuscirà a evitare la retrocessione in Championship, come rivelato in esclusiva. Ecco quanto riferito:

“Jens Cajuste, firma il contratto all’Ipswich Town mentre il Napoli è già in fase di scambio con la società inglese. Commissione di prestito di 1,5 milioni di euro, clausola di opzione di acquisto di 12 milioni di euro che sarà obbligatoria se l’Ipswich evita la retrocessione, come rivelato in esclusiva oggi”.

Implicazioni per il Napoli

Il trasferimento di Cajuste libera uno spazio significativo nella rosa del Napoli, che ora dovrà valutare le opzioni disponibili per rinforzare la propria mediana. Con l’addio del centrocampista svedese e la partenza imminente di Gaetano, il club partenopeo si prepara a fare degli innesti importanti.

Il direttore sportivo Giovanni Manna è già al lavoro per chiudere le trattative e, secondo le ultime indiscrezioni, Manna è attualmente in Inghilterra per finalizzare le negoziazioni. Tra i potenziali arrivi, spiccano due nomi di spicco: Billy Gilmour e Scott McTominay. Gilmour, già conosciuto da Antonio Conte dai tempi del Chelsea, sembra essere il primo obiettivo per rinforzare la linea mediana del Napoli. Tuttavia, l’acquisto di McTominay potrebbe richiedere più tempo a causa delle elevate richieste economiche.

