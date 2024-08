Bosco svela: “Giuntoli è un giocatore di Poker, ama il rischio”

Bosco analizza le strategie di mercato di Giuntoli, valutando le prospettive future della Juventus e la competizione in Serie A.

Nel suo editoriale settimanale su TuttoJuve, il giornalista e tifoso della Juventus Andrea Bosco ha offerto una valutazione penetrante delle strategie di mercato del direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli. Bosco, noto per la sua capacità di unire analisi tecnica e passione sportiva, ha descritto Giuntoli come un “giocatore di poker” con una predilezione per il rischio e l’incertezza.

La strategia di Giuntoli: un rischio calcolato?

Bosco ha espresso il suo punto di vista con una metafora eloquente: “Ho l’impressione che Giuntoli sia un giocatore di poker. E visto che al tavolo verde qualche notte l’ho trascorsa, a me pare che Giuntoli, sia il tipo di pokerista che ama “il buio”. Una strategia che prevede il rischio ma che lo impone anche agli altri giocatori. Potrebbe Giuntoli aver visto giusto con Cabal, ma certamente giusto non ha visto con Djalò e Alcaraz”.

Con questo commento, Bosco allude alla strategia audace e a volte rischiosa di Giuntoli nel mercato. La scelta di investire in giocatori come Cabal è stata accolta con cauto ottimismo, mentre le scommesse su Djalò e Alcaraz non hanno ancora prodotto i risultati sperati.

Le scommesse sul mercato: successi e incertezze

Bosco sottolinea la necessità per Giuntoli di “augurarsi” che le sue ultime scommesse, come quelle su Kalulu e Koop, si rivelino vincenti. L’incertezza sulle operazioni di mercato, secondo Bosco, è parte integrante della strategia di Giuntoli, che potrebbe riservare sorprese sia positive che negative.

“Ora deve augurarsi (se Kalulu si degnerà: io personalmente lo ringrazierei e lo farei restare a Milanello) di aver fatto un buio vincente su Kalulu e Koop. A proposito di Atalanta: ha perso la Supercoppa, ma Gasperini ha dimostrato ancora una volta di saperci fare. Poi date a Gasperini, Bellingham, Mbappè e Valverde e Vinicius e la baldanza del Real Madrid evaporerebbe”.