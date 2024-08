Cajuste all’Ipswich, accordo col Napoli e nuova formula: a breve visite mediche e firma

Cajuste in Inghilterra dopo la modifica dei termini del trasferimento, che diventa definitivo al raggiungimento di condizioni specifiche.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Jens Cajuste si trasferisce all’Ipswich Town in un accordo che cambia la formula inizialmente prevista. Dopo settimane di speculazioni e trattative, il centrocampista svedese ha finalmente trovato l’intesa con il club inglese. L’operazione, che inizialmente sembrava bloccata, si è concretizzata con un prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligatorio al verificarsi di specifiche condizioni.

Il trasferimento di Cajuste al Brentford, previsto in precedenza, era saltato, sollevando dubbi sulla sua destinazione futura. Tuttavia, l’Ipswich Town ha risolto i problemi legati alla formula del trasferimento, modificandola in modo da soddisfare le richieste del calciatore e del Napoli.

Come confermato da Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, attraverso i suoi canali social, “Jens Cajuste ha accettato l’offerta dell’Ipswich Town dopo un accordo tra il club inglese e il Napoli. Il trasferimento avverrà tramite un prestito con opzione di acquisto che diventerà obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni. Attualmente, Cajuste si trova in Inghilterra per le visite mediche e la firma del contratto.”