Dall’Inghilterra: Il Napoli su Samu Omorodion: può essere lui il post-Osimhen

Il Napoli pensa a Samu Omorodion per sostituire Osimhen. Dall’inghilterra lanciano sul possibile obiettivo di Giovanni Manna.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Un intreccio di mercato coinvolge Napoli, Chelsea e Atletico Madrid, con Samu Omorodion che potrebbe diventare il nuovo obiettivo degli azzurri per l’attacco.

Omorodion-Napoli: una nuova pista per il dopo Osimhen?

Secondo Football Insider, il Napoli starebbe valutando Samu Omorodion, attaccante classe 2004 dell’Atletico Madrid, come possibile sostituto di Victor Osimhen. Questa pista si è aperta dopo il fallimento della trattativa tra l’Atletico e il Chelsea per il giovane spagnolo.

Omorodion non è l’unico interessato: anche il Lipsia sta monitorando la situazione del talentuoso attaccante.

L’intreccio con il Chelsea e il futuro di Osimhen

Il mancato trasferimento di Omorodion al Chelsea potrebbe riaprire le porte del club londinese per Osimhen. I Blues, che sembravano fuori dalla corsa per il nigeriano, potrebbero tornare alla carica, considerando che il PSG non ha ancora affondato il colpo decisivo.

L’Atletico Madrid, nel frattempo, cerca di chiudere rapidamente la cessione di Omorodion per completare l’operazione Conor Gallagher. Il centrocampista inglese, dopo le visite mediche con i Colchoneros, è rientrato al Chelsea proprio a causa del fallimento dell’affare Omorodion.

Lukaku resta l’obiettivo di Conte

Sullo sfondo di queste trattative, resta Romelu Lukaku. L’attaccante belga, in uscita dal Chelsea, continua ad essere il preferito di Antonio Conte per guidare l’attacco del “nuovo” Napoli.

Le prossime settimane saranno decisive per capire come si svilupperanno questi intrecci di mercato. Il Napoli, tra Omorodion, Osimhen e Lukaku, cerca la soluzione migliore per rinforzare il proprio attacco in vista della nuova stagione.