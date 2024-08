David Neres-Napoli, lunedì le visite mediche. Lukaku slitta ancora

Il Napoli accelera per David Neres del Benfica, visite mediche previste lunedì.Lukaku in stand-by, le ultime notizie sul mercato azzurro.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Napoli cambia strategia sul mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, il club azzurro ha deciso di accelerare per David Neres, mettendo momentaneamente in stand-by l’operazione Lukaku.

Neres prima di Lukaku: la nuova mossa del Napoli

Il direttore sportivo Manna, di ritorno da Londra, ha riportato l’apertura del Chelsea a discutere di Osimhen. Tuttavia, sia per il nigeriano che per Lukaku, le trattative sono state congelate per almeno una settimana.

Per Lukaku, il Chelsea non si smuove dalla richiesta di 35-40 milioni di euro. L’offerta del Napoli di 25 milioni più 5 di bonus non ha convinto i Blues.

L’offerta per Neres: 28 milioni al Benfica

Di fronte allo stallo su Lukaku, il Napoli ha deciso di investire su David Neres. Il club ha preparato un’offerta ufficiale al Benfica di 28 milioni di euro, bonus compresi.

La dirigenza azzurra conta di definire l’affare nel weekend, con l’obiettivo di far arrivare Neres a Napoli per le visite mediche non prima di lunedì.

Le prospettive di mercato del Napoli

L’arrivo di Neres non esclude necessariamente quello di Lukaku, ma potrebbe modificare le priorità del Napoli.

De Laurentiis è determinato a rinforzare l’attacco a disposizione di Antonio Conte prima dell’inizio del campionato.