Sky: Manna a Londra per Lukaku, Chelsea apre alla cessione

Napoli vicino a Lukaku: Manna a Londra per chiudere. Chelsea apre alla cessione. Le ultime su Osimhen, Neres e Gilmour.

CALCIOMERCATO NAPOLI– Il Napoli accelera per Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, Giovanni Manna è volato a Londra per tentare di chiudere l’affare con il Chelsea.

Lukaku-Napoli: i dettagli della trattativa

L’offerta del Napoli per Lukaku è di 25 milioni più 5 di bonus. Il Chelsea, che inizialmente chiedeva 43 milioni come clausola rescissoria, ha dato apertura ad abbassare le pretese. Questo sviluppo potrebbe sbloccare definitivamente la trattativa.

Conte vuole fortemente Lukaku e il sentimento è reciproco: l’attaccante belga non vede l’ora di abbracciare il nuovo progetto napoletano.

Il nodo Osimhen e le alternative

Resta da capire se nell’accordo per Lukaku rientrerà anche Victor Osimhen. Nonostante lo spiraglio riaperto con il Chelsea dopo il mancato arrivo di Omorodion, c’è il rischio che Osimhen rimanga a Napoli.

In caso di mancata chiusura per Lukaku, il Napoli è pronto ad accelerare per David Neres. Sky Sport riferisce che per il brasiliano è già tutto fatto: c’è l’accordo sia con il giocatore che con il Benfica.

Gli altri movimenti di mercato

Il Napoli lavora anche su altri fronti. Si cerca di chiudere per Billy Gilmour, mentre si lavora all’uscita di Cajuste.

Le prossime ore saranno decisive per il futuro dell’attacco azzurro. I tifosi del Napoli attendono con ansia novità da Londra, sperando di vedere presto Lukaku con la maglia partenopea.