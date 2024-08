The Sun: “Osimhen al Chelsea, Lukaku e Casadei nell’affare”. Ma quanto c’è di vero?

Il Tabloid The Sun rivela che Osimhen è vicino al Chelsea, nella trattativa al Napoli andrebbero Lukaku, Casadei e 50 milioni.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il calciomercato regala sempre sorprese, ma questa volta la notizia fa alzare più di un sopracciglio. Il tabloid inglese The Sun ha lanciato una vera e propria bomba: Victor Osimhen sarebbe a un passo dal Chelsea. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa c’è di vero in questa clamorosa indiscrezione.

La notizia del The Sun: Osimhen al Chelsea, Lukaku al Napoli

Secondo il giornale britannico, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, avrebbe fatto un blitz a Londra per sbloccare l’affare Osimhen-Lukaku. Il Chelsea, dopo aver rinunciato all’acquisto del giovane Omorodion, punterebbe tutto sul bomber nigeriano.

I dettagli dell’affare? Il The Sun parla di un’offerta che includerebbe Lukaku, il giovane Casadei e 39 milioni di sterline (circa 50 milioni di euro) per portare Osimhen in Premier League. Il tutto con la benedizione del nuovo allenatore dei Blues, Enzo Maresca.

Osimhen e il sogno Premier: quanto c’è di vero?

Non è un mistero, secondo il tabloid, che Osimhen abbia espresso in passato la sua ammirazione per il campionato inglese e per il Chelsea in particolare. Il The Sun ricorda come il nigeriano abbia più volte parlato del suo “sogno Premier”. Ma da qui a considerare l’affare fatto, ce ne passa.

Il PSG, dato per favorito fino a poco tempo fa, sembra ora defilato. Ma le vie del mercato sono infinite, e fino alle firme sui contratti, tutto può succedere.

La fonte della notizia: una nota di cautela

È importante sottolineare che queste informazioni provengono da The Sun, un tabloid britannico noto per il suo approccio sensazionalistico alle notizie. Nel contesto italiano, potremmo paragonarlo a riviste come “Chi” o “Novella 2000”, pubblicazioni che, pur godendo di ampia diffusione, non sono considerate fonti primarie per notizie di calciomercato.

Pertanto, mentre queste indiscrezioni aggiungono un elemento intrigante alla saga del mercato estivo, è consigliabile attendere conferme da fonti più autorevoli prima di considerare l’affare come concluso.

Noi di napolipiù continueremo a monitorare la situazione, nel frattempo, cari tifosi azzurri, prendiamo questa notizia con le pinze.