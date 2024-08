Sky: “Lukaku-Napoli, svolta nella trattativa. Il Chelsea abbassa il prezzo”

Passi avanti per Lukaku al Napoli. Secondo Gianluca Di Marzio il Chelsea è disponibile a ridurre la richiesta di 43 milioni.

CALCIOMERCATO NAPOLI – La trattativa per portare Romelu Lukaku al Napoli sembra aver fatto un importante passo avanti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, tramite Gianluca Di Marzio, il Chelsea avrebbe mostrato per la prima volta apertura a ridurre le proprie richieste economiche.

Chelsea più flessibile: la clausola di 43 milioni non è più un ostacolo

“Il Napoli non molla Romelu Lukaku,” riporta Sky Sport. “Quella di oggi, mercoledì 14 agosto, è stata una giornata positiva per la trattativa tra il club azzurro e il Chelsea: i Blues, infatti, hanno mostrato per la prima volta minor rigidità nel chiedere al Napoli di sborsare la clausola di 43 milioni di euro (necessaria per potersi assicurare il belga).”

L’offerta del Napoli e le prospettive future

Sky Sport rivela inoltre i dettagli dell’offerta del Napoli: “Il Napoli ha offerto al club inglese una cifra pari a 25 milioni di euro più 5 di bonus.” Questa proposta sembra aver trovato terreno fertile, con il Chelsea che mostra “per la prima volta la disponibilità a cedere Lukaku ad una cifra minore” rispetto alla clausola iniziale.

La situazione rimane fluida, con Sky che conferma: “Nei prossimi giorni, le parti resteranno in continuo contatto.” Questa apertura del Chelsea potrebbe rappresentare la svolta decisiva per portare Lukaku in maglia azzurra.