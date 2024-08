RAI: “Napoli-Chelsea, niente scambio Osimhen-Lukaku”

Ciro Venerato rivela difficoltà nello scambio Osimhen-Lukaku tra Napoli e Chelsea. La strattativa incontra ostacoli importanti.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI– Il calciomercato del Napoli è in pieno fermento, ma la trattativa con il Chelsea per lo scambio tra Victor Osimhen e Romelu Lukaku sembra incontrare ostacoli. Ciro Venerato, ai microfoni di RaiNews24, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla situazione.

Osimhen-Lukaku: lo scambio non decolla

Secondo Venerato, la trattativa tra Napoli e Chelsea sta incontrando serie difficoltà: “Antonio Conte dovrà ancora aspettare. Non c’è accordo con il Chelsea per l’arrivo di Lukaku. E al momento non esistono neppure i presupposti per lo scambio con Osimhen. Non convergono i numeri.”

Le alternative per Osimhen

Il futuro di Osimhen rimane incerto, con diversi club interessati al bomber nigeriano. Venerato spiega: “Sul nigeriano restano vigili PSG (il club preferito di Osimhen), Arsenal (voci al momento) e qualche club arabo. Ma fino ad oggi, al Napoli non sono arrivate offerte ufficiali.”

Il Napoli si prepara al campionato

In attesa di sviluppi sul fronte mercato, il Napoli si prepara all’inizio della stagione. “Contro il Verona si partirà con Raspadori,” rivela Venerato, sottolineando come la situazione di stallo sul mercato stia influenzando le scelte di formazione.

Il giornalista conclude: “Prolungata l’attesa per l’arrivo di Lukaku e la cessione di Osimhen (si spera nel PSG, visto che non decolla lo scambio con Lukaku).” La situazione resta fluida, con il Napoli che deve gestire un delicato equilibrio tra le esigenze di mercato e quelle di campo.