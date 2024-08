Natan sbarca a Siviglia: prestito con opzione di riscatto al Betis – VIDEO

Natan lascia il Napoli per il Betis Siviglia. Prestito con opzione di riscatto: 1 milione subito, 7-8 per il riscatto. I dettagli dell’operazione.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il calciomercato del Napoli registra un’importante uscita: Natan è appena atterrato a Siviglia per unirsi al Betis. Il difensore brasiliano si appresta a lasciare il club partenopeo con una formula che potrebbe soddisfare tutte le parti coinvolte.

I dettagli del trasferimento di Natan al Betis

Secondo quanto riportato da Relevo, Natan si trasferisce al Betis Siviglia con la formula del prestito con opzione di riscatto. Ecco i dettagli dell’operazione:

Prestito oneroso: 1 milione di euro

Opzione di riscatto: tra 7 e 8 milioni di euro

È importante sottolineare che si tratta di un’opzione e non di un obbligo di riscatto, lasciando al Betis la decisione finale sull’acquisto definitivo del giocatore al termine della stagione.

Le prossime tappe per Natan

Nelle prossime ore, Natan dovrebbe completare le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al Betis Siviglia. Questo trasferimento rappresenta una nuova opportunità per il difensore brasiliano di mettersi in mostra in un campionato competitivo come la Liga spagnola.