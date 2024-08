Romano: “Napoli, doppia uscita: Natan al Betis, Cajuste all’Ipswich

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il calciomercato del Napoli entra nel vivo con due importanti cessioni in programma per oggi. L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha annunciato su X (ex Twitter) le imminenti partenze di Natan e Cajuste.

Romano ha dichiarato: “Il Napoli completa oggi due uscite con Natan pronto a unirsi al Real Betis come previsto… Si stanno ultimando gli ultimi dettagli per l’accordo; si prevede che Natan partirà oggi“. Il difensore brasiliano è quindi atteso a Siviglia per finalizzare il suo trasferimento al club spagnolo.

Parallelamente, Romano conferma anche la cessione di Jens Cajuste: “…e Jens Cajuste all’Ipswich Town“. Questa notizia conferma le voci dei giorni scorsi sul possibile approdo del centrocampista svedese in Inghilterra.

Entrambe le operazioni sono nelle fasi finali, con gli ultimi dettagli in via di definizione. Queste cessioni segnano un importante passo nel mercato in uscita del Napoli, aprendo potenzialmente spazio per nuovi arrivi.

Resta da vedere come queste partenze influenzeranno le strategie di mercato del club partenopeo e quali saranno le prossime mosse per rinforzare la rosa a disposizione di mister Conte.

🔵↪️ Napoli are completing two outgoings today with Natan set to join Real Betis as expected… and Jens Cajuste to Ipswich Town.

Final details being completed on both deals, with Natan expected to travel today. pic.twitter.com/LCvlPnllQv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024