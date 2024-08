SKY – Cajuste all’Ipswich Town in prestito secco

Dopo il flop Brentford, Cajuste vicino all’Ipswich Town. Di Marzio conferma: prestito secco per lo svedese. L’avventura Premier si farà.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Pensavate che il teatrino fosse finito? E invece no! Jens Cajuste, il centrocampista che ha fatto più giri di una pizza nel forno, sembra aver finalmente trovato casa. Ma non è il Brentford, macché! È l’Ipswich Town, fresco di promozione in Premier League.

Da Fuorigrotta a Ipswich: il nuovo viaggio di Cajuste

Gianluca Di Marzio, l’uomo che sa tutto di tutti nel calciomercato, ha sganciato la bomba sul suo sito: “Dopo il mancato approdo al Brentford, Jens Cajuste è molto vicino a trasferirsi all’Ipswich Town, sempre in Premier League“. Insomma, lo svedese passa da una squadra di Londra all’altra come se stesse cambiando fermata della metropolitana.

Prestito secco: la formula che accontenta tutti

Ma come si fa questo affare? Semplice: prestito secco. Niente diritti, niente obblighi, niente fronzoli. Cajuste va, gioca (si spera) e poi si vedrà. Un po’ come quando presti la mozzarella al vicino: prima o poi deve tornare, ma intanto te la godi.

I numeri non mentono… o forse sì?

Lo scorso anno, Cajuste ha collezionato la bellezza di 2 assist in 26 presenze con la maglia azzurra. Numeri che fanno tremare i polsi, vero? Ma hey, in Inghilterra magari trova la sua dimensione. D’altronde, si sa, l’erba del vicino è sempre più verde. Soprattutto se il vicino è l’Ipswich Town.

E mo’?

Ora non resta che aspettare l’ufficialità. I tifosi del Napoli possono tirare un sospiro di sollievo o versare una lacrima? Ai posteri l’ardua sentenza. Una cosa è certa: se Cajuste dovesse diventare il nuovo Beckham, saremo qui pronti a dire “Lo sapevamo!”.

Nel frattempo, il valzer del mercato continua. E chissà, magari tra qualche giorno lo vedremo di nuovo a Castel Volturno. Perché a Napoli, si sa, non è mai detta l’ultima parola. Soprattutto quando si parla di calciomercato!