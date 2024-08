Colpo di scena: Cajuste torna a Napoli, salta il trasferimento al Brentford

Jens Cajuste fa ritorno a Napoli dopo il fallimento della trattativa col Brentford. Impatto sul caso Brescianini.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Incredibile sviluppo di mercato, Jens Cajuste sta facendo ritorno a Napoli. Il trasferimento al Brentford, che sembrava ormai definito, è clamorosamente saltato all’ultimo minuto.

Da Londra a Napoli: il viaggio inaspettato di Cajuste

Sacha Tovalieri, giornalista di RMC Sport, ha confermato la notizia: “Jens Cajuste vola questa mattina di nuovo a Napoli! Il centrocampista svedese ora aspetta il suo aereo per tornare al club di Serie A. Napoli e Brentford non sono riusciti a concordare i dettagli finali per tutto il giorno di ieri… È stato detto chiaramente che l’affare Cajuste non si farà per il momento…”

La festa d’addio prematura

Il colpo di scena è ancora più sorprendente considerando che Cajuste aveva già organizzato una festa d’addio. Nella serata di sabato, lo svedese aveva salutato amici e compagni di squadra, tra cui Osimhen e Ngonge, con una festicciola a Coroglio. Un addio che si è rivelato prematuro.

L’effetto domino sul mercato del Napoli

Il mancato trasferimento di Cajuste ha avuto ripercussioni immediate sul mercato del Napoli. In particolare, ha bloccato l’arrivo di Marco Brescianini, creando un problema di lista per il club partenopeo. Questo ha permesso all’Atalanta di inserirsi nella trattativa per Brescianini, offrendo cifre superiori sia al Frosinone che al giocatore.

Le sfide per Giovanni Manna

Il ritorno inaspettato di Cajuste rappresenta una nuova sfida per Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli. La società dovrà ora gestire una situazione imprevista, rivedendo le strategie di mercato e valutando il futuro del centrocampista svedese.