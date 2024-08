CRC – Lukaku può arrivare prima dell’addio di Osimhen: spunta una nuova clamorosa ipotesi col Chelsea

Manna a Londra per negoziare l’acquisto di Lukaku: il Napoli potrebbe chiudere l’affare anche prima di vendere Osimhen.

Napoli e Chelsea sono al centro di un’intensa trattativa che potrebbe portare Romelu Lukaku al Napoli ben prima che Victor Osimhen lasci il club partenopeo. Giovanni Manna, Direttore Sportivo del Napoli, è attualmente a Londra per negoziare con il Chelsea, e si parla di un possibile scambio che coinvolgerebbe ben tre giocatori.

Secondo le ultime notizie di Radio CRC, il Napoli sta accelerando i tempi per acquistare Romelu Lukaku, nonostante non abbia ancora definito il futuro di Victor Osimhen. Questa mossa, inizialmente considerata improbabile, sta guadagnando concretezza, con il Napoli disposto a chiudere l’affare per Lukaku anche prima di completare la vendita di Osimhen.

Il Direttore Sportivo Giovanni Manna è stato avvistato a Londra per discutere i dettagli con il Chelsea, e le trattative potrebbero assumere una dimensione più ampia del previsto. Si ipotizza infatti che il Chelsea potrebbe proporre uno scambio che includerebbe Lukaku, un altro giocatore, e una somma di denaro in cambio di Osimhen. Questo scenario sarebbe vantaggioso per il Napoli, permettendo al club di acquisire un nuovo centravanti senza dover attendere la partenza di Osimhen.

Nel frattempo, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte hanno recentemente tenuto un incontro privato ad Ischia, suggerendo che le trattative sono a un punto avanzato. Con Manna in prima linea a Londra, il futuro di Osimhen e l’arrivo di Lukaku sembrano sempre più vicini a concretizzarsi.

Il Napoli, dunque, potrebbe presto annunciare un’importante rivoluzione nel proprio attacco, con Lukaku pronto a dare nuova linfa al reparto offensivo partenopeo. Seguono aggiornamenti su questa situazione in evoluzione, che potrebbe trasformare significativamente il mercato estivo.