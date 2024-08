Ngonge nel mirino del Bologna: primi contatti esplorativi

Il Bologna valuta la possibilità di acquistare Ngonge: la trattativa per David Neres potrebbe influenzare il futuro del belga.

Il Bologna ha recentemente avviato dei contatti esplorativi per Cyril Ngonge, attaccante del Napoli. Le indiscrezioni emergenti suggeriscono che la dirigenza rossoblù stia valutando la possibilità di acquisire il giocatore belga, nonostante le recenti dichiarazioni del tecnico Antonio Conte sembrino confermare la sua fiducia nel calciatore.

Ngonge, che ha dimostrato buone qualità durante le amichevoli e gli allenamenti estivi con il Napoli, sembra aver trovato una certa sintonia con gli schemi tattici della squadra. Tuttavia, la sua posizione resta sotto esame, soprattutto alla luce di possibili cambiamenti nel reparto offensivo del club azzurro. L’arrivo di David Neres e le discussioni sul futuro di Matteo Politano potrebbero influenzare la sua permanenza.

Secondo il Corriere della Sera, il Bologna non è nuovo a interessamenti per esterni offensivi, avendo già monitorato Facundo Pellistri del Manchester United. Tuttavia, il sondaggio per Ngonge appare come una mossa strategica, possibilmente legata a future partenze inaspettate. L’eventuale trasferimento del belga potrebbe, dunque, dipendere dalla gestione degli altri ruoli e dalle dinamiche di mercato che coinvolgono il Napoli.

Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi su questa potenziale trattativa e su come potrebbe evolversi il mercato estivo per entrambe le squadre.