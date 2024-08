Il Napoli su McTominay: lo United chiede 30 milioni

Napoli, interesse per Scott McTominay del Manchester United. Gli inglesi chiedono 30 milioni. Concorrenza di Fulham ed Everton. Le ultime notizie sul Calciomercato.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il calciomercato del Napoli potrebbe riservare ancora sorprese. Dopo Brescianini e l’interesse per Gilmour, gli azzurri valutano un terzo innesto a centrocampo: Scott McTominay del Manchester United.

McTominay nel mirino: il Napoli sfida la Premier

Lo scozzese classe ’96 è finito nella lista dei cedibili dello United. Nonostante gli elogi di Ten Hag, il club inglese sembra pronto a sacrificarlo. The Athletic rivela: “Il Manchester potrebbe lasciarlo partire per 25 milioni di sterline, quasi 30 milioni di euro.”

Il Napoli si è inserito in una corsa già affollata. Il Fulham ha mosso i primi passi, mentre Everton, Brentford e i turchi di Galatasaray e Fenerbahce monitorano la situazione. “Si dice che McTominay si muoverà solo per il club giusto“, assicura The Athletic.

Napoli, strategia chiara: rinforzi mirati per Conte

L’interesse per McTominay si inserisce in una strategia più ampia. Con la probabile cessione di Folorunsho, il Napoli cerca di rafforzare ulteriormente il centrocampo a disposizione di Antonio Conte.

La concorrenza è agguerrita, ma il progetto tecnico del Napoli potrebbe fare la differenza. McTominay porterebbe fisicità ed esperienza internazionale al centrocampo azzurro.