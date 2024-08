SKY: “Napoli, blitz di Manna a Londra per Lukaku e Gilmour”

Manna vola a Londra per Lukaku e Gilmour. Conte attende rinforzi prima di Verona-Napoli. Le ultime notizie sul Calciomercato Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il calciomercato del Napoli entra nel vivo. Con Verona-Napoli alle porte, il club azzurro accelera per accontentare Antonio Conte. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, rivela un’importante mossa della dirigenza partenopea.

Manna a Londra: doppio obiettivo Lukaku-Gilmour

“Il direttore sportivo Manna è in partenza direzione Londra per un blitz per due giocatori: Gilmour e Lukaku,” riporta Di Marzio. Una missione cruciale per rinforzare la rosa di Conte.

Per Gilmour, la situazione è chiara: “Manna è a Londra con l’obiettivo di chiudere l’arrivo a Napoli di Gilmour, ritenuto la prima scelta in mediana da Conte. Il club azzurro aveva offerto 10 milioni di euro più bonus. Il Brighton ha rifiutato, chiedendo 12 milioni di euro più tre di bonus.”

Ma non è tutto. Di Marzio aggiunge: “Non solo Gilmour, ma anche Lukaku. L’obiettivo di Manna a Londra è capire se si può sbloccare la trattativa per l’attaccante belga. Gli azzurri hanno fatto un’offerta verbale al Chelsea per 25 milioni di euro più 5 di bonus e aspettano ora a breve la risposta del club inglese.”

Napoli, corsa contro il tempo per i rinforzi

Il blitz di Manna si preannuncia intenso: “Sono previsti, quindi, nei prossimi giorni vari appuntamenti per almeno un paio di giorni per il direttore del Napoli che proverà a tornare in Italia con nuovi giocatori per Antonio Conte,” conclude Di Marzio.

Con Verona-Napoli in programma domenica, il tempo stringe. Conte attende rinforzi, e la dirigenza azzurra è al lavoro per accontentarlo. I tifosi napoletani trattengono il fiato: Lukaku e Gilmour potrebbero essere i colpi che lanciano le ambizioni del Napoli per la nuova stagione.