Napoli-Lukaku, il Chelsea riflette. Osimhen potrebbe rientrare nei giochi

Il Chelsea valuta l’offerta del Napoli per Lukaku. Osimhen potrebbe rientrare nella trattativa. Le ultime notizie sul mercato dei partenopei.



CALCIOMERCATO NAPOLI – Il mercato del Napoli entra in una fase cruciale. Il Corriere dello Sport svela i retroscena della trattativa per Romelu Lukaku, il bomber scelto da Conte per sostituire Osimhen.

Lukaku-Napoli: il Chelsea tiene in sospeso l’offerta

“Ed è qui che si è fermi, all’offerta da 25 milioni più 5 di bonus che il Napoli ha messo sul piatto già da giorni per convincere gli inglesi a cedere il belga,” rivela il quotidiano. Lukaku, nel frattempo, “s’allena in disparte aspettando quella chiamata che gli regalerebbe un enorme sorriso, che lo renderebbe felice di ritornare in Italia agli ordini del suo allenatore preferito, Antonio Conte.”

Il sogno di Lukaku potrebbe realizzarsi presto: “Magari già in questa settimana, quella che porta all’esordio di Verona.” Ma il Chelsea temporeggia: “Per il momento non l’ha accettata, sonda il mercato, si fa due calcoli, è fermo sulla richiesta da 40 milioni che il Napoli non ha intenzione di spendere.”

Osimhen in bilico

Un colpo di scena potrebbe riaprire i giochi. “Poi, però, si rende conto che Omorodion non arriverà più e allora, perché no, un pensierino nei prossimi giorni per Victor Osimhen potrebbe anche farlo,” suggerisce il Corriere dello Sport. Questa mossa “intavolando una trattativa con il Napoli e con De Laurentiis, anche lui fermo sulle sue convinzioni, sulla volontà di capitalizzare al massimo la cessione del nigeriano che ha un prezzo ben definito: 130 milioni, quelli della clausola.”