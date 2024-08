Colpo di scena Cajuste: affare col Brentford sospeso, può tornare a Napoli

Il trasferimento di Cajuste al Brentford rischia di saltare. Fabrizio Romano ha riportato le ultime notzie sul Calciomercato del Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il calciomercato del Napoli regala un nuovo colpo di scena. Il trasferimento di Jens Cajuste al Brentford, che sembrava ormai cosa fatta, è improvvisamente in bilico.

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha lanciato la bomba su Twitter: “L’affare Jens Cajuste sull’orlo del fallimento a causa di problemi tra Brentford e Napoli dopo lo scambio dei documenti.”

Una notizia che ha colto tutti di sorpresa, considerando che Cajuste aveva già sostenuto le visite mediche a Londra. Ma Romano aggiunge un dettaglio cruciale: “Cajuste ha sostenuto le visite mediche oggi a Londra, ma potrebbe tornare a Napoli martedì, dato che l’accordo è attualmente sospeso.”

I dettagli sulla natura dei problemi tra i due club non sono ancora chiari. Sembra che l’intoppo sia emerso dopo lo scambio dei documenti, suggerendo possibili disaccordi sui termini finali del trasferimento.

La situazione rimane fluida, con la possibilità che Cajuste possa fare un inaspettato ritorno a Napoli nei prossimi giorni. Una svolta che potrebbe ridisegnare le strategie di mercato degli azzurri.

L’affare Cajuste, da quasi concluso, si è trasformato in un giallo di mercato che potrebbe riservare ulteriori sorprese.

🚨⛔️ EXCL: Jens Cajuste deal on the verge of collapsing as Brentford and Napoli had issues after exchanging paperworks.

Cajuste had medical in London today but he could return to Napoli on Tuesday as deal is currently off. pic.twitter.com/abK59o9o2P

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2024