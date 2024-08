Neres-Napoli: De Laurentiis aspetta l’ok, tifosi del Benfica in rivolta

Il Napoli vicino a David Neres. De Laurentiis attende l’ok del Benfica. Tifosi lusitani contrari alla cessione. Le ultime sul calciomercato del Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il calciomercato del Napoli si accende con l’interesse per David Neres. Il Corriere dello Sport rivela i dettagli di una trattativa che sta facendo discutere in Portogallo.

Benfica sotto accusa: perché cedere Neres al Napoli?

“A Lisbona in tanti si chiedono perché, non se ne capacitano, puntano il dito verso il presidente Rui Costa per non averlo messo al centro del progetto,” riporta il quotidiano. Ma la filosofia del club è chiara: “Comprare a poco, valorizzare, vendere a tanto. E sarà così con David Neres.”

L’assenza di Neres nella sconfitta contro il Famalicão ha scatenato polemiche: “Roger Schmidt non ha convocato domenica per il debutto di campionato in casa del Famalicão. Perso 2-0, tra l’altro, e scatenando un’enorme ondata di critiche che non ha risparmiato nessuno, allenatore in primis.”

L’offerta del Napoli: i dettagli

De Laurentiis ha messo sul piatto una proposta allettante: “L’offerta è lì, concordata, pronta a essere sigillata: venticinque milioni più cinque di bonus.” Il Corriere dello Sport descrive Neres come “Uomo di mondo, mancino di talento, un buon tiro, dribbling brasiliano. Una freccia in più per l’attacco di Conte.”

L’affare sembra in dirittura d’arrivo: “Da scoccare nei prossimi giorni, quando avrà il via libera dal Benfica, nonostante il dispiacere dei tifosi portoghesi.”

Il Napoli attende, i tifosi del Benfica protestano, ma il mercato sembra aver già deciso il futuro di David Neres.