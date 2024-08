Addio a Gianfranco Lucariello, voce storica del giornalismo napoletano

Addio Gianfranco Lucariello, il giornalismo napoletano piange la perdita di una delle sue voci più autorevoli. Il ricordo di Angelo Forgione.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il giornalismo napoletano è in lutto. Gianfranco Lucariello, storica firma de “Il Roma”, si è spento all’età di 80 anni. Una perdita che lascia un vuoto profondo nel mondo dell’informazione partenopea.

Gianfranco Lucariello: Una carriera lunga e prestigiosa

Lucariello ha segnato un’epoca nel giornalismo sportivo napoletano. La sua penna ha brillato sulle pagine de “Il Roma” dagli anni Sessanta, per poi proseguire su “Il Giornale di Napoli” e “Il Tempo”. Il suo talento non si è limitato alla carta stampata: i napoletani lo ricordano anche per le sue apparizioni su “Canale 21”.

A dare l’annuncio della scomparsa è stato il collega Francesco Marciano, in un momento di commozione condivisa da tutta la comunità giornalistica.

Il tributo di Angelo Forgione

Tra i primi a rendere omaggio a Lucariello, lo scrittore Angelo Forgione, che ha condiviso un ricordo toccante:

“CIAO, GIANFRANCO

Io, di Gianfranco Lucariello, ricordo la sua fierissima identità borbonica, toccata con mano in età adulta, e la paternità del soprannome ‘il fenomeno’ che diede a Maradona, quindici anni prima che qualcuno lo trasferisse universalmente a Ronaldo.

Per i napoletani che, come me, hanno letto Lucariello sul Roma – Il Giornale di Napoli nei secondi anni Ottanta, ‘il fenomeno’ era uno e soltanto quello.

Stàteve bbuono, don Gianfrà.”

Forgione ricorda non solo il giornalista, ma l’uomo, sottolineando la sua “fierissima identità borbonica” e il suo contributo alla leggenda di Maradona.

Con la scomparsa di Gianfranco Lucariello, Napoli perde non solo un grande giornalista, ma un pezzo della sua storia calcistica e culturale. La sua voce, che ha narrato le gesta del Napoli per decenni, continuerà a riecheggiare nella memoria dei tifosi e degli appassionati.