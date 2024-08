Neres-Napoli, Schmidt conferma: “Vuole partire, trattativa in corso”

Il tecnico del Benfica Roger Schmidt ammette: ‘David Neres vuole andarsene’. La trattativa col Napoli entra nel vivo. Le ultime sul calciomercato azzurro.

La trattativa tra il Napoli e David Neres entra in una fase cruciale. A confermarlo è Roger Schmidt, allenatore del Benfica, con dichiarazioni che lasciano poco spazio all’interpretazione.

Schmidt rompe il silenzio: Neres vuole il Napoli

Nel post-partita della sfida contro il Famalicao, Schmidt ha gettato luce sulla situazione di Neres:

“David Neres vuole andarsene. Ci sono conversazioni concrete con il nuovo club. Per questo motivo non è stato convocato. I due club sono in contatto”.

Sebbene Schmidt parlando di Neres non abbia menzionato esplicitamente il Napoli, il riferimento alla società partenopea è chiaro, considerando le voci di mercato delle ultime settimane:

“David Neres è un giocatore che può vincere duelli e creare occasioni, è sempre importante, ma la situazione è chiara. Il giocatore vuole andare via, il Benfica è in trattative concrete con il nuovo club e io ho bisogno di giocatori che siano totalmente concentrati sul Benfica, soprattutto all’inizio della stagione, ed è per questo che oggi non era in squadra”.

Napoli, Neres si avvicina?

Con la conferma di Schmidt, la palla passa ora al Napoli e al Benfica per definire gli ultimi dettagli dell’operazione. Il mercato del Napoli sembra entrare nella sua fase più calda, con Conte che attende rinforzi per plasmare la squadra secondo la sua visione.