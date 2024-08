“Cholito, sei il mio sfondo e la mia password”: la lettera di una tifosa commuove Simeone

Una tifosa del Napoli scrive una toccante lettera a Giovanni Simeone. Il Cholito condivide il messaggio su Instagram.

Un gesto d’amore calcistico ha commosso Giovanni Simeone, noto come il Cholito. Una tifosa di nome Bruna ha scritto una lettera al giocatore del Napoli, esprimendo la sua ammirazione in modo toccante e personale.

La dedizione di una tifosa per Simeone

Nella sua lettera, Bruna rivela il profondo legame che sente con Simeone:

«Caro Cholito, mi chiamo Bruna e sono una grande tifosa del Napoli, Da tempo seguo le tue prestazioni in campo e non posso fare a meno di ammirare la tua passione, il tuo impegno e il tuo talento. Vedere il tuo sorriso dopo un gol, il tuo spirito combattivo durante le parti-te e la tua lealtà verso i compagni di squadra mi fa sentire parte di qualcosa di speciale. Sei più di un semplice giocatore; sei un simbolo di speranza e di positività per tanti tifosi come me.

Ogni volta che indossi la maglia azzurra e scendi in campo, riesci a trasmettere una carica di energia e di emozioni che mi fanno stare bene. Sono momenti come quelli che ci hai regalato nelle partite più importanti che mi fanno capire quanto sia bello il calcio. Ogni azione mi riempie di entusiasmo e mi fa dimenti-care le preoccupazioni quotidiane. Volevo scriverti questa lettera per farti sapere quanto ti apprezzo e quanto il tuo modo di giocare mi renda felice. Talmente che ti amo come sfondo ho te e come pas-sword del telefono ho scritto Cholito.

Non è facile trovare le parole giuste per descrivere quanto mi fai stare bene, ma ci tenevo a farti sapere che il tuo impegno non passa inosservato e sono sicura che molti altri tifosi provano la stessa ammirazione che sento io. Continua a giocare con la stessa deter-minazione e con lo stesso amore per il calcio che hai sempre dimostrato. Sappi che qualunque cosa accada, ci sarà sempre un tifoso come me che ti sosterrà e che sarà eternamente grato per tutte le emozioni che ci regali. Per il modo in cui rappresenti i colori del Napoli.

Spero che continuerai a bril-lare e a portarci tante gioie. Anche se cambierai squadra ti seguirò sempre… con te dalla Fiorentina.

P.S.: in questi giorni durante gli allenamenti ho conservato la voce per urlarti “Cholito ti amo”, non so se lo sentii… Comunque siamo quei ragazzi che si mettono nella curva dove il van gira per prende-re l’autostrada. Per favore leggi questa lettera che ti ho scritto con amore e mandami un segnale che l’hai letta. Grazie Cholito, con affetto e stima Bruna».

La risposta del Cholito

Toccato da queste parole, Simeone ha condiviso la lettera nelle sue Instagram Stories, aggiungendo un commento personale: “Messaggi che riempiono il cuore”.