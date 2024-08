De Laurentiis e Conte: vertice in barca per Lukaku, il patron si muove seriamente – CorrSport

Incontro in barca a Ischia tra De Laurentiis e Conte. Il patron del Napoli si muove seriamente per portare Lukaku in maglia azzurra.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Un vertice di mercato in barca al largo di Ischia: così Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte hanno scelto di affrontare il nodo cruciale del calciomercato del Napoli. Il Corriere dello Sport rivela i dettagli di questo incontro che potrebbe segnare una svolta nelle strategie azzurre.

Conte e De Laurentiis: Vertice di mercato a Ischia

Durante l’incontro, Conte ha ribadito con forza la necessità di rinforzi mirati, in particolare per l’attacco. Le parole del tecnico dopo la partita con il Modena non sono passate inosservate, e De Laurentiis sembra pronto a rispondere alle richieste dell’allenatore.

Il nodo principale resta Victor Osimhen. Le mega offerte da 150 milioni della scorsa estate sono ormai un ricordo, e ora il Napoli è in attesa di segnali da PSG, Arsenal o dai club arabi. De Laurentiis non intende svendere il nigeriano e continua a chiedere una cifra vicina alla clausola di 130 milioni.

Lukaku, si muove De Laurentiis

La situazione di stallo su Osimhen sta spingendo De Laurentiis a considerare seriamente l’arrivo di Romelu Lukaku, indipendentemente dalla cessione del nigeriano. Il belga continua a manifestare il suo gradimento per il progetto Napoli, mettendo like a ogni post social di Conte.

Secondo fonti vicine alla società, Lukaku sarebbe pronto a prendere il primo volo per Napoli non appena riceverà l’ok dalla dirigenza azzurra.

Il tempo stringe

Con l’inizio del campionato che si avvicina, il Napoli si trova a un bivio: La trattativa per Osimhen si preannuncia complicata in tempi così ristretti, e l’opzione Lukaku potrebbe rappresentare la soluzione ideale per accontentare Conte e rinforzare l’attacco.