Lukaku-Napoli: un gesto sui social accende le speranze dei tifosi

Lukaku sempre più vicino al Napoli, il gesto social al post di Conte su Instagram, fa sognare i tifosi azzurri.

NAPOLI – Un semplice like su Instagram riaccende le voci sul futuro di Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha apprezzato il post di fine ritiro di Antonio Conte, alimentando le speranze dei tifosi del Napoli.

Lukaku-Napoli: il gesto social

Il like di Lukaku al messaggio del tecnico azzurro non è passato inosservato. In un’estate di voci e trattative, questo gesto ha immediatamente scatenato l’entusiasmo della tifoseria partenopea.

Il rapporto tra Conte e Lukaku, consolidato ai tempi dell’Inter è la chiave per l’approdo del belga in maglia azzurra. L’apprezzamento social potrebbe nascondere un indizio di mercato molto importante.

I tifosi del Napoli attendono con ansia sviluppi su questa trattativa. Il like di Lukaku, per quanto possa sembrare un dettaglio, ha acceso le speranze di vedere il bomber belga al Maradona molto presto.