Conte saluta Castel di Sangro: “Grazie tifosi, ora si fa sul serio”

Antnio Conte, tecnico del Napoli, chiude il ritiro estivo con un messaggio sui social. Domani l’esordio in Coppa Italia contro il Modena.

NAPOLI – Antonio Conte conclude il ritiro di Castel di Sangro con un ringraziamento speciale ai tifosi azzurri. Il nuovo allenatore del Napoli ha affidato ai social il suo messaggio di apprezzamento, a poche ore dall’esordio ufficiale della squadra.

“Seconda ed ultima parte del ritiro terminata. Grazie per il sostegno che ci avete dato ogni giorno. Adesso si inizia…”, ha scritto Conte, anticipando l’inizio della stagione agonistica.

Conte-Napoli: un’estate di lavoro

Il doppio ritiro estivo ha visto gli azzurri prima in Trentino e poi in Abruzzo. Ora, con la preparazione conclusa, il Napoli è pronto per scendere in campo.

Coppa Italia: domani il debutto contro il Modena

L’esordio ufficiale di Conte sulla panchina del Napoli è previsto per domani nei 32esimi di Coppa Italia. Gli azzurri affronteranno il Modena in una sfida che segnerà l’inizio della nuova era.

Il messaggio di Conte lascia trasparire entusiasmo e determinazione. I tifosi del Napoli possono aspettarsi una squadra pronta a dare battaglia fin dal primo impegno ufficiale.