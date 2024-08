Il Mattino – Osimhen non vuole restare a Napoli: l’importante retroscena

Victor Osimhen ha deciso che non vuole restare a Napoli. De Laurentiis al lavoro per una soluzione, intanto Lukaku scalpita.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, Victor Osimhen ha espresso al club il desiderio di non giocare più in Italia.

Osimhen-Napoli: La separazione

Il Mattino svela alcuni particolari sulla distanza tra Osimhen e il Napoli: “De Laurentiis è sereno, sicuro che alla fine una soluzione si troverà. La certezza è che Victor ha fatto sapere che non vuole più restare in Italia.

Oggi salterà la Coppa Italia dopo tutte le amichevoli estive. E poco o nulla ha fatto in questo mese per dimostrare a Conte di essere a sua disposizione.

Osi non vuole sentir parlare di soluzioni in prestito, né apre a un taglio dell’ingaggio attuale (12 milioni fino al 2026)”.

L’attaccante ha posto due condizioni non negoziabili: niente prestito e nessuna riduzione dello stipendio attuale. Nonostante la complessità della situazione, il presidente Aurelio De Laurentiis mantiene la calma, convinto di poter trovare una via d’uscita soddisfacente.

L’assenza di Osimhen nella prima partita ufficiale della stagione, la Coppa Italia contro il Modena, conferma il suo allontanamento dal progetto tecnico del Napoli.

Le opzioni per il futuro di Osimhen

Il Paris Saint-Germain sembrava in pole position per aggiudicarsi il nigeriano, ma la trattativa ha subito una battuta d’arresto. Il Napoli non intende fare sconti sulla clausola rescissoria di 130 milioni di euro, mentre il rifiuto di De Laurentiis di includere Kvaratskhelia nell’affare ha irritato i dirigenti parigini.

L’Arsenal rimane tra i club interessati, ma non è l’unica possibilità sul tavolo. Anche il mercato arabo potrebbe rappresentare un’opzione, sebbene al momento non sembri entusiasmare particolarmente Osimhen.

Lukaku: il piano alternativo del Napoli

Mentre la questione Osimhen resta in sospeso, il Napoli sta valutando l’ingaggio di Romelu Lukaku. C’è già un accordo di massima con l’attaccante belga per un contratto triennale, ma manca ancora l’intesa con il Chelsea. Il club inglese chiede 35 milioni di euro per Lukaku, mentre il Napoli ha offerto 25 milioni più bonus.

De Laurentiis sta cercando di accelerare la trattativa per Lukaku, consapevole che il suo arrivo potrebbe compensare l’eventuale partenza di Osimhen e dare nuova linfa all’attacco partenopeo.

Il mercato del Napoli è in pieno fermento, con la dirigenza impegnata su più fronti per garantire una rosa competitiva per la nuova stagione.

Qual è la vostra opinione su questi sviluppi? Osimhen dovrebbe restare o è meglio lasciarlo partire? Condividete il vostro pensiero sui nostri canali social e restate aggiornati sulle ultime novità di calciomercato su napolipiu.com!