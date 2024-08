Pedullà: “Osimhen vuole il PSG per un motivo. Vi spiego tutto”

Alfredo Pedullà analizza la situazione di Osimhen al Napoli. Conte in attesa, PSG in pole position per l’attaccante nigeriano.

NAPOLI – La situazione di Victor Osimhen continua a tenere banco in casa Napoli. Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, nel suo editoriale su Sportitalia ha offerto un’analisi approfondita della vicenda, mettendo in luce le complessità che il club partenopeo sta affrontando.

Calciomercato Napoli: Osimhen tra PSG e Chelsea, Conte in attesa

Pedullà ha iniziato la sua analisi con una critica al sistema attuale: “Una cosa è sicura: gli allenatori andrebbero rispettati di più. Siamo a 10 giorni abbondanti dall’inizio del campionato e ci sono tanti cantieri che farebbero invidia alla Salerno-Reggio Calabria di una volta. Certo, bisogna intuire che non ci sono i soldi di una volta e bla-bla di questo tipo che non ti portano da alcuna parte.”

Il giornalista ha poi focalizzato l’attenzione sulla situazione di Antonio Conte, nuovo tecnico del Napoli: “La verità è che Conte era abituato a fare il manager e ora deve aspettare che qualcuno presenti una cifra decente per Osimhen. Chi deve presentare una cifra decente sa che il Napoli la vorrebbe molto più che decente e allora è facile prenderlo per la gola.”

Pedullà ha sottolineato come la clausola rescissoria inserita nel contratto di Osimhen stia complicando la situazione: “Della serie: tu hai messo quella clausola assurda e potevi pensaci prima, lo scorso inverno, per non incasinarti la vita.”

Riguardo al futuro di Osimhen, l’esperto di mercato vede il PSG in vantaggio sul Chelsea: “Victor a Parigi ci andrebbe perché, rispetto a Londra e al Chelsea, guadagnerebbe di più: poi dicono che conti l’appeal del campionato e balle varie. Certo, ma non quanto il conto in banca.”

Pedullà ha spiegato la complessità della situazione che il Napoli sta affrontando. Da un lato, c’è la volontà di monetizzare al massimo la cessione di un giocatore chiave come Osimhen. Dall’altro, c’è l’esigenza di chiudere la trattativa in tempi rapidi per permettere a Conte di pianificare la stagione con una rosa definita.

Con l’inizio del campionato che si avvicina, il Napoli è chiamato a trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa, dal club all’allenatore, passando per il giocatore e le squadre interessate.