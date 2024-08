Napoli accelera per Lukaku: L’agente avvisa il Chelsea – IL MATTINO

Il Napoli intensifica i contatti per Romelu Lukaku. L’agente Pastorello in contatto con il Chelsea. Possibile arrivo prima della cessione di Osimhen.

NAPOLI – La trattativa per portare Romelu Lukaku al Napoli sembra essere entrata in una fase decisiva. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, il club partenopeo avrebbe rotto gli indugi, dando il via all’assalto finale per l’attaccante belga del Chelsea.

Calciomercato Napoli: Lukaku potrebbe arrivare prima dell’addio di Osimhen

Federico Pastorello, agente di Lukaku, avrebbe già informato il Chelsea che la chiusura dell’affare potrebbe avvenire in tempi brevi. La novità più rilevante è che l’arrivo di Lukaku potrebbe precedere la partenza di Victor Osimhen, finora considerata propedeutica all’acquisto del belga.

“Lukaku attende che il Napoli e il Chelsea definiscano gli ultimi dettagli,” riporta Il Mattino. “Nelle ultime ore il suo manager Federico Pastorello ha spiegato al Chelsea che il Napoli ha rotto gli indugi e vuole portare in Italia Big Rom in tempi rapidi, anche prima di definire la faccenda Osimhen.”

La trattativa prosegue ora “a oltranza e a fari spenti”, secondo il quotidiano napoletano, ma la direzione sembra essere ormai tracciata. L’accelerazione del Napoli sarebbe stata motivata dalla ferma volontà di Antonio Conte, nuovo tecnico azzurro, di avere quanto prima Lukaku a disposizione.

Il Mattino sottolinea che “per Conte non ci sono alternative: sa che Osimhen vuole andare via dal Napoli e che con il Napoli c’è un accordo per la sua partenza. In questi giorni il nigeriano non ha fatto nulla per mandargli segnali differenti e per questo Conte ha chiesto che in maniera veloce si risolva questa vicenda con Lukaku a Napoli.”

L’eventuale arrivo di Lukaku segnerebbe l’inizio tangibile della “rivoluzione Conte” al Napoli. Il tecnico pugliese sembra determinato a plasmare la squadra secondo la sua visione, partendo dall’attacco con un giocatore che conosce bene dai tempi dell’Inter.