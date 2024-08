Il Napoli accelera per Lukaku: Ecco quando potrebbe arrivare

Il Napoli punta a chiudere per Lukaku prima dell’esordio in Serie A. Conte spinge per l’attaccante, indipendentemente dal futuro di Osimhen.

NAPOLI – Il mercato del Napoli entra nel vivo con un possibile colpo di scena: secondo le ultime indiscrezioni di Radio Punto Nuovo, il club partenopeo sta accelerando le trattative per portare Romelu Lukaku all’ombra del Vesuvio.

Antonio Conte, avrebbe espresso chiaramente la sua volontà alla dirigenza. Il mister pugliese ha chiesto a Giovanni Manna di assicurarsi l’attaccante belga prima dell’inizio del campionato, indipendentemente dal futuro di Victor Osimhen.

“Conte non vuole subire scherzi dal pressing dell’Aston Villa“. Il club inglese, infatti, sta intensificando i suoi sforzi per aggiudicarsi l’ex centravanti dell’Inter, mettendo pressione sul Napoli per chiudere rapidamente la trattativa.

“L’operazione Lukaku si intreccia inevitabilmente con la situazione di Osimhen. Il nigeriano sembra avere un accordo di massima con il Paris Saint-Germain, ma la trattativa con il club francese procede a rilento. Il PSG starebbe temporeggiando, cercando di abbassare le richieste economiche del Napoli”.

Nonostante questa incertezza, la dirigenza azzurra sembra determinata a procedere per Lukaku. “Nei prossimi giorni può arrivare l’affondo col Chelsea per sbloccare la trattativa“, anticipa Radio Punto Nuovo. L’obiettivo dichiarato del Napoli è avere il bomber belga in rosa per l’esordio in Serie A contro il Verona.

Se l’operazione dovesse andare in porto, rappresenterebbe un segnale forte delle ambizioni del Napoli per la prossima stagione. Con Conte in panchina e Lukaku in attacco, i partenopei si candiderebbero a protagonisti in serie A.