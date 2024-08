Chelsea sceglie Omorodion: Osimhen più lontano dai Blues

Chelsea acquista Omorodion dall’Atletico Madrid. Osimhen si allontana dai Blues. PSG in pole per il nigeriano. Napoli attende sviluppi.

Il calciomercato estivo entra nel vivo con un’importante mossa del Chelsea che potrebbe avere ripercussioni sul futuro di Victor Osimhen.

Il Chelsea sceglie Omorodion

Il Chelsea ha ufficializzato l’acquisto di Samu Omorodion dall’Atletico Madrid per 35 milioni di sterline. L’attaccante classe 2004, nativo di Melilla, si unisce ai Blues in un’operazione che potrebbe cambiare gli scenari del mercato.

L’arrivo di Omorodion allontana il Chelsea da Victor Osimhen. Il nigeriano del Napoli sembra ora avere una sola pretendente di alto livello: il PSG. L’opzione dell’Arabia Saudita resta sullo sfondo, ma i francesi appaiono in pole position.

Quali sono le conseguenze per l’Atletico Madrid?

Con i fondi della cessione di Omorodion, l’Atletico del Cholo Simeone punta a Julian Alvarez del Manchester City. L’operazione potrebbe chiudersi per una cifra vicina agli 80 milioni di euro, rappresentando potenzialmente il colpo di mercato dell’estate.

Il PSG, che sperava di cedere Randal Kolo Muani all’Atletico, vede complicarsi i suoi piani. Tuttavia, resta il club favorito per Osimhen, anche se l’intesa economica con il Napoli non è ancora stata raggiunta.

Qual è la situazione del Napoli?

Il Napoli osserva gli sviluppi. Osimhen non ha giocato nessun minuto nelle amichevoli estive, alimentando le voci di un possibile addio. Nel frattempo, la priorità per il club azzurro resta Romelu Lukaku, con Antonio Conte in attesa del suo nuovo – ma già conosciuto – bomber.

Come si concluderà questo intricato valzer di punte? Il Napoli riuscirà a trattenere Osimhen o lo vedremo con la maglia del PSG? E Lukaku vestirà l’azzurro? Condividete le vostre opinioni nei commenti e continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato!