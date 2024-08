Napoli: Olivera e Saco arrivano in ritiro, Mazzocchi recupera

Olivera e Saco raggiungono il ritiro del Napoli. Mazzocchi recupera per la Coppa Italia. Conte prepara la squadra per il Modena.

Il Napoli di Antonio Conte si prepara per gli ultimi giorni di ritiro con importanti novità nella rosa e un recupero chiave in vista della prossima sfida di Coppa Italia.

Olivera e Saco arrivano in ritiro a Castel di Sangro

Questa mattina, durante l’allenamento allo stadio Patini, due volti noti hanno fatto il loro ritorno: Mathias Olivera e Coli Saco. Olivera, reduce dal terzo posto con l’Uruguay in Coppa America, e Saco, di ritorno dalle Olimpiadi con il Mali, sono ora a disposizione di Conte per gli ultimi giorni di preparazione in Abruzzo.

Mazzocchi recupera

Buone notizie anche sul fronte Pasquale Mazzocchi. L’esterno azzurro, che aveva subito una distorsione alla caviglia sinistra durante la partita contro il Girona, ha ripreso ad allenarsi regolarmente con i compagni. Questo recupero è fondamentale in vista della prossima sfida di Coppa Italia.

Il prossimo impegno ufficiale del Napoli è fissato per sabato, quando la squadra affronterà il Modena in Coppa Italia. Con il recupero di Mazzocchi e l’arrivo dei nazionali, Conte avrà a disposizione una rosa più ampia per preparare al meglio questa sfida.

Perché questi ritorni sono importanti per il Napoli?

L’arrivo di Olivera e Saco, insieme al recupero di Mazzocchi, offre a Conte maggiori opzioni tattiche e la possibilità di ruotare i giocatori in questo intenso periodo di preparazione.

Cosa ne pensate di questi ritorni? Come si comporterà il Napoli nella prossima sfida di Coppa Italia? Condividete le vostre opinioni nei commenti e continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla squadra azzurra!