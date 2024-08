Napoli: Spinazzola, Olivera, Raspadori e Mazzocchi infiammano i tifosi a Castel di Sangro

Spinazzola, Olivera, Raspadori e Mazzocchi dialogano con i tifosi del Napoli. Promesse di impegno e entusiasmo per la nuova stagione.

CASTEL DI SANGRO – Entusiasmo alle stelle in Piazza Plebiscito a Castel di Sangro, dove quattro giocatori del Napoli hanno incontrato i tifosi al termine della doppia seduta di allenamento. Leonardo Spinazzola, Mathias Olivera, Giacomo Raspadori e Pasquale Mazzocchi sono saliti sul palco per un confronto diretto con i numerosi sostenitori presenti.

Napoli: quattro azzurri incontrano i tifosi a Castel di Sangro

A prendere per primo la parola è stato Mazzocchi, che ha sottolineato l’intensità della preparazione: “Mancano ancora alcuni giorni e poi inizierà la stagione. Serve per mettere benzina e fare un buon campionato.” L’esterno azzurro ha poi spiegato il concetto di “braccetti” nel nuovo sistema di gioco: “Sono i due laterali che affiancano il difensore centrale.”

Mazzocchi ha anche condiviso un momento personale, parlando dei suoi tatuaggi: “Ne ho tantissimi, ho la passione di disegnare. Il tatuaggio a cui tengo di più è quello sul petto. È un amico che ho perso a 9 anni, ho scelto il numero 30 perché lui è nato il 30.” Ha concluso con una promessa ai tifosi: “La maglia a fine di ogni partita sarà zuppa di sudore.”

Quale messaggio ha lanciato Raspadori?

Giacomo Raspadori ha enfatizzato l’importanza del sostegno dei tifosi: “Senza dubbio oggi è stata dura, è da queste giornate che si costruisce qualcosa di importante. Avere tutti i giorni questo sostegno ti fa tirare fuori quel qualcosa in più. Vogliamo ringraziarvi perché con la vostra spinta si lavora meglio.”

Raspadori ha ribadito l’impegno della squadra: “Garantisco io per la frase di Pasquale, suderemo tantissimo per la maglietta, promesso.”

Come si è espresso Spinazzola?

Leonardo Spinazzola, nuovo acquisto del Napoli, ha espresso il suo entusiasmo per la tifoseria partenopea: “Il vostro amore per il Napoli è incredibile, l’ho sentito in questo mese. Ho avuto la fortuna di giocare in tantissime squadre con tifosi calorosi, ma non vedo l’ora di giocare al Napoli.”

Le parole di Olivera

Infine, Mathias Olivera, appena arrivato al ritiro, ha condiviso le sue prime impressioni: “Mi sento molto bene, è il mio primo giorno e sono stanchissimo. Dobbiamo continuare così. Faremo una grande stagione.”

L’entusiasmo reciproco tra giocatori e tifosi sembra porre le basi per una stagione promettente. Il Napoli continuerà la preparazione a Castel di Sangro, con l’obiettivo di arrivare pronto all’inizio del campionato.