Canta Napoli: Conte neomelodico incanta tutti. Lo show a Castel di Sangro – VIDEO

Il Napoli festeggia Conte con un’edizione speciale. Il tecnico si cimenta nel neomelodico. I dettagli dell’esibizione.

Il ritiro di Castel di Sangro del Napoli si trasforma in un palcoscenico musicale improvvisato. In occasione del 55° compleanno di Antonio Conte, la squadra ha dato vita a una speciale edizione, mostrando un lato inedito e divertente dei protagonisti azzurri.

Conte si cimenta nel neomelodico: l’esibizione del tecnico

Antonio Conte ha sorpreso tutti scegliendo di interpretare “Tu si a fine do’ munno“, brano neomelodico di Angelo Famao. Una scelta inaspettata che ha subito catturato l’attenzione dei presenti e dei fan sui social, dove i video dell’esibizione sono diventati virali.

Lo staff tecnico sul palco: Abbruscato e Oriali si esibiscono

Non solo Conte, ma anche il suo staff ha partecipato allo show. Elvis Abbruscato, collaboratore tecnico, ha optato per un classico di Adriano Celentano, “Il ragazzo della Via Gluck”.

Lele Oriali ha invece scelto “Una vita da mediano” di Luciano Ligabue, brano che lo cita personalmente, confermando il suo legame con questa canzone.

Mazzocchi stupisce tutti: l’esibizione del terzino

A chiudere lo spettacolo è stato Pasquale Mazzocchi. Il terzino ha sorpreso tutti con un’interpretazione di un classico neomelodico, ricevendo applausi e complimenti per la sua performance vocale inaspettata.

Questo momento di leggerezza e divertimento ha mostrato un lato diverso della squadra, rafforzando lo spirito di gruppo in vista della nuova stagione. L’iniziativa ha ricevuto grande apprezzamento dai tifosi, che hanno potuto vedere i loro beniamini in una veste insolita.