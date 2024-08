Infortunio Mazzocchi: la situazione del terzino del Napoli dopo il match con il Girona

Pasquale Mazzocchi esce in barella contro il Girona e resta in dubbio per la prossima partita contro il Modena.

Il Napoli ha subito un ‘contrattempo’ durante l’ultima partita di campionato contro il Girona, con l’infortunio del terzino Pasquale Mazzocchi che ha preoccupato i tifosi azzurri. Mazzocchi, uscito in barella al minuto 58 dopo un contrasto con Valery, ha subito un brutto colpo alla caviglia destra che ha costretto il tecnico Antonio Conte a sostituirlo con Zerbin.

L’incidente si è verificato in seguito a un intervento duro dello spagnolo, che è stato ammonito dall’arbitro per la sua entrata pericolosa. Lo staff medico del Napoli ha immediatamente soccorso Mazzocchi, che è stato trasportato fuori dal campo con l’aiuto dei compagni e dello staff.

In merito alle condizioni del giocatore, la redazione sportiva di Kiss Kiss Napoli ha riportato durante la trasmissione Radio Goal che, sebbene non siano ancora arrivate comunicazioni ufficiali dal club, la situazione è sotto controllo. “Non sono arrivate delle comunicazioni da parte del Napoli per quello che concerne le condizioni del terzino. La situazione è però piuttosto tranquilla. Il Napoli pensa che il calciatore non abbia nulla di preoccupante anche se al momento resta in dubbio per il Modena”.

Ricordiamo che Mazzocchi, ex giocatore di Salernitana e Venezia, è stato uno dei titolari più utilizzati da Antonio Conte nella stagione corrente.