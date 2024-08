Cessione Cheddira: il Napoli chiede 12 milioni di euro per cederlo. Attesa per offerte formali

Il club azzurro in attesa di PEC da parte dei club interessati per Walid Cheddira mentre il mercato degli attaccanti resta bloccato.

Walid Cheddira è diventato uno dei calciatori più ricercati del mercato estivo, dopo una stagione di successo con la maglia del Frosinone. Tuttavia, il Napoli ha fissato un prezzo chiaro per il suo attaccante e ora attende che i club interessati formalizzino le loro offerte.

Secondo quanto riportato da Radio CRC, emittente ufficiale del club partenopeo, il Napoli ha stabilito un prezzo di 12 milioni di euro. Questo valore riflette l’importanza dell’attaccante nella rosa e la necessità del club di fare spazio per nuovi arrivi. Attualmente, le trattative non hanno ancora preso piede in modo concreto, poiché il mercato degli attaccanti sembra essere bloccato fino a quando non arriveranno comunicazioni ufficiali, come le PEC dai club interessati.

Le voci sul futuro di Cheddira hanno attirato l’attenzione di diverse squadre di Serie A e club esteri. Cagliari e Tolosa sono stati tra i club che hanno effettuato sondaggi per il giocatore, ma finora non hanno presentato offerte formali. Anche il Parma ha mostrato interesse, non solo per Cheddira ma anche per il giovane Gaetano, cercando di dare una scossa al mercato.

Il Napoli, come sottolineato da Radio CRC, è in attesa di sviluppi concreti. Il club azzurro ha bisogno di liberare spazio nella propria rosa per accogliere nuovi rinforzi e soddisfare i requisiti per la prossima stagione. La situazione è complicata dal fatto che il mercato degli attaccanti è al momento stagnante, bloccato in attesa di movimenti chiave.

Il futuro di Cheddira dipenderà quindi dalla capacità dei club interessati di formalizzare le loro offerte. Finché non arriveranno le PEC ufficiali, il mercato rimarrà in una fase di stallo, e il Napoli dovrà continuare a gestire le proprie risorse con attenzione.