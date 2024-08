Mercato: Napoli e Parma in trattative per un’operazione “allargata” che coinvolge Gaetano e Cheddira

Il Napoli punta a ottenere Veroli, Circati e Man dal Parma in un’operazione che potrebbe includere anche Gaetano e Cheddira.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il mercato calcistico estivo potrebbe subire una significativa evoluzione nei prossimi giorni, con Napoli e Parma in procinto di avviare un’operazione “allargata” che potrebbe stravolgere le rispettive rose. Il Direttore Sportivo del Parma, Mauro Pederzoli, è atteso a Napoli per discutere di un possibile scambio che potrebbe portare Gianluca Gaetano e Walid Cheddira al club emiliano.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Radio Marte, il Parma non è interessato solo a Gaetano e Cheddira, ma sta anche monitorando altri talenti partenopei. Giovanni Manna, dirigente del Napoli, incontrerà Pederzoli e approfitterà dell’occasione per fare il punto su alcuni calciatori che potrebbero rientrare nei piani della società gialloblù.

Le richieste del Napoli

Il Napoli, infatti, starebbe cercando di ampliare l’operazione includendo tre giocatori specifici. Primo tra tutti, Davide Veroli, difensore mancino classe 2003, che il club partenopeo vorrebbe girare in prestito al Bari per una stagione. Inoltre, il Napoli è particolarmente interessato a ottenere un’opzione su Alessandro Circati, centrale difensivo che ha brillato nella scorsa Serie B e che potrebbe essere un rinforzo prezioso per il futuro.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, il Napoli avrebbe espresso interesse per Dennis Man, esterno offensivo rumeno che potrebbe arricchire l’attacco del club campano.

La questione Gaetano

Un’altra novità riguarda la valutazione di Gianluca Gaetano. Inizialmente il Napoli aveva fissato il prezzo a 12 milioni di euro, ma sembra che il club sia disposto a scendere a 9 milioni per una cessione a titolo definitivo. Questo potrebbe rappresentare una svolta per il trasferimento del giovane centrocampista, che potrebbe essere un valore aggiunto per il Parma.

Il mercato estivo si avvicina al rush finale e queste trattative potrebbero cambiare gli equilibri in Serie A e Serie B. Resta da vedere se le parti riusciranno a trovare un accordo che soddisfi entrambe le società e i giocatori coinvolti.

