REPUBBLICA: “Osimhen è in ritiro, come un clandestino. Non prova gli schemi, nessuno sa come lanciarlo a rete ove mai dovesse rimanere”

Secondo Antonio Corbo, Victor Osimhen a Napoli in ritiro non ha mai partecipato attivamente agli allenamenti di Conte con i compagni.

Victor Osimhen a Napoli come un clandestino, ci si chiede cosa accadrebbe se restasse. Il calciomercato del Napoli ruota attorno al futuro dell’attaccante,. Lo afferma il giornalista Antonio Corbo nel suo editoriale su La Repubblica. Corbo parla di “due bomber” che “ci sono e non ci sono”, riferendosi a Osimhen e Romelu Lukaku.

Il ritiro di Osimhen

Il primo dei due bomber è Victor Osimhen. Secondo quanto riportato da Corbo su Repubblica, “Osimhen è in ritiro, come un clandestino in viaggio attende uno sbarco, vorrebbe andare al Paris Saint Germain che però offre poco per acquistarlo. Non ha giocato un solo minuto con i compagni, non prova gli schemi, nessuno sa come lanciarlo a rete ove mai dovesse rimanere. Nessun club offre sufficienti milioni, anche poco meno dei 130 previsti dalla clausola di uscita”.

Il Ruolo di Giovanni Manna

Antonio Corbo punta il dito anche contro il direttore sportivo Giovanni Manna, incaricato di costruire una squadra competitiva per il tecnico Conte. Corbo scrive: “Il giovane Giovanni Manna può dare un’idea del calcio d’oggi ai dirigenti e al tecnico che si vanta di aver portato a Napoli. Domina il mercato o lo subisce? Il Napoli a due settimane dal via è un cantiere aperto. Facile rottamare, ma c’è tanto da fare. Uno o due centrocampisti, un incontrista ed uno che segni, un difensore ed un esterno alto. Lobotka sembra poco protetto, forse è meglio il 3-5-2″.

La situazione del Napoli è quindi complessa, con molte incognite riguardo al futuro della squadra e dei suoi giocatori principali. Resta da vedere come si evolverà il calciomercato nelle prossime settimane e quali decisioni verranno prese per garantire una formazione competitiva.