Napoli, Osimhen o Lukaku: Conte non vuole più aspettare. Il 9 resta un rebus

Antonio Conte attende una soluzione per l’attacco del Napoli. Osimhen indietro con la preparazione, Lukaku in standby.

Il Napoli si trova in una situazione di stallo per quanto riguarda il ruolo di centravanti titolare. Antonio Conte attende con impazienza una risoluzione della questione Osimhen-Lukaku, mentre il tempo stringe in vista dell’inizio della stagione.

Osimhen: un piede dentro e uno fuori

Il Corriere dello Sport riporta: “Conte, però, è in attesa di una soluzione definitiva: Osimhen è a Castel di Sangro ed era anche a Dimaro, ma ha saltato tutte e cinque le partite del ciclo estivo e di conseguenza è indietro con la preparazione rispetto ai compagni di squadra.”

Il quotidiano aggiunge: “Ha un piede dentro e l’altro fuori, ma va da sé che da domani alla ripresa andranno fatte delle valutazioni e delle riflessioni connesse con l’ormai prossimo inizio della stagione: le certezze relative alla sua partenza che esistevano un mese fa, oggi non ci sono più. È sempre altamente probabile, per carità, ma il Napoli non ha registrato nuove offerte ritenute congrue e di certo non lo svenderà.”

Lukaku: un’opzione legata al futuro di Osimhen

Sulla situazione di Lukaku, il Corriere dello Sport afferma: “L’arrivo di Lukaku, del resto, è strettamente connesso con il suo addio, e quindi in questo momento va considerato allo stesso modo: probabile ma non sicuro. E in questo clima di dubbi, Conte aspetta risposte. Il 9 è una cosa seria.”

Conte in attesa: il tempo stringe

Con l’inizio della stagione alle porte, Antonio Conte si trova in una posizione delicata. Il tecnico ha bisogno di certezze per il reparto offensivo, ma al momento la situazione resta fluida. La risoluzione del caso Osimhen-Lukaku diventa sempre più urgente per permettere a Conte di lavorare con l’organico definitivo.