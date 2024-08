Repubblica: Napoli, settimana decisiva per l’attaccante: Tutti i dettagli

Il Napoli di Conte cerca disperatamente un centravanti. Lukaku attende, Osimhen blocca il mercato.

Il Napoli si trova di fronte a una missione cruciale: fornire un attaccante ad Antonio Conte entro la prossima settimana. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la situazione è diventata urgente, con Osimhen che continua ad allenarsi in disparte e Raspadori che non rappresenta l’ideale per il modulo di Conte.

Lukaku, l’obiettivo numero uno di Conte

La Repubblica descrive l’identikit dell’attaccante ideale per Conte: “Il centravanti di Conte viene incontro, tiene palla e crea spazio per l’inserimento delle due sottopunte.” Questo profilo corrisponde perfettamente a Romelu Lukaku, che sembra essere l’unica soluzione possibile per il Napoli.

Il quotidiano rivela: “Lukaku, al momento, ha rifiutato tutte le possibili destinazioni perché vuole la maglia azzurra, ma attende un segnale concreto, possibilmente già questa settimana.”

Osimhen, la chiave per sbloccare il mercato

La situazione di Victor Osimhen continua a essere il nodo cruciale per il mercato del Napoli. La Repubblica afferma: “Il club azzurro deve accelerare sulla cessione di Victor Osimhen che ha un accordo con il Psg. È fondamentale, dunque, riallacciare i rapporti con i parigini per provare ad imbastire una trattativa.”

Conte attende, il tempo stringe

Con l’inizio della stagione alle porte, Antonio Conte si trova in una posizione delicata. Il tecnico ha bisogno di un centravanti che si adatti al suo gioco, e la situazione attuale non sembra soddisfarlo pienamente. La risoluzione del caso Osimhen-Lukaku diventa sempre più urgente per permettere a Conte di lavorare con l’organico definitivo.