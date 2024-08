Salvione: “Ipotesi clamorosa su Osimhen. Conte ha un pensiero fisso su Raspadori “

Salvione ha dichiarato: “Sognare è lecito da parte dei tifosi, però bisogna anche osservare attentamente quello che sta accadendo. Il Napoli, oggi, è una squadra in costruzione. Ma, sa quello che deve fare, e sta seguendo il proprio allenatore: stanno sviluppando un progetto, ed in questo senso, i segnali sono importanti.”

La mano di Conte e il nodo centravanti

Il giornalista ha sottolineato l’influenza di Antonio Conte: “Sta venendo su una squadra ad immagine e somiglianza di Antonio Conte. Il segnale più lampante, è che, in quattro amichevoli, non sono stati subite reti.”

Sulla situazione in attacco, Salvione ha espresso preoccupazione: “L’incognita più grande è il centravanti: chi giocherà numero 9 contro il Verona? Nessuno di noi sa rispondere. Ad onor del vero, ieri sera, Raspadori ha fatto un gran gol. Ma Conte ci ha detto più volte che Raspa lo vede alle spalle della prima punta.”

Mercato: Osimhen, Lukaku e la difesa

Sul futuro di Osimhen, Salvione ha commentato: “Al momento, l’unica ipotesi al posto di Osimhen è quella di Lukaku: però, più passano i giorni, e più la sua cessione è improbabile. Il tempo non è amico di certe trattative. Al momento non si può neanche escludee che Osimhen, clamorosamente, rimanga a Napoli.

Il PSG, il Chelsea, l’Arsenal, sono soluzioni percorribili, al di là delle preferenze del giocatore. Il Napoli sta trattando col Chelsea ma sembra che non ci siano sbocchi. La volontà del giocatore sia affine ai progetti del PSG, che in questo momento è risentito per la vicenda Kvara, quindi è necessario il tempo per appianare certe divergenze, e tempo non c’è”

Riguardo alla difesa, il giornalista ha rassicurato: “Conte, probabilmente, considera Olivera e Di Lorenzo, delle alternative anche per gli esterni di centrocampo. I centrali di difesa ci sono, non ci sarebbe carenza, qualora l’uruguaiano vada sull’esterno.”

Portiere: Meret ancora titolare

Sulla situazione tra i pali, Salvione ha chiarito: “Penso che Meret sia il titolare, ma Caprile è un’alternativa di primo livello, ed è tranquillo del suo futuro. Con calma, raccoglierà l’eredità di Meret che, al momento, non è in discussione.”

Per restare aggiornati sulle ultime novità riguardanti il calciomercato del Napoli e sulle prestazioni della squadra, continuate a seguire napolipiu.com. Cosa ne pensate dell’analisi di Salvione? La difesa azzurra vi convince? E chi vorreste come centravanti? Condividete le vostre opinioni sulle nostre pagine social.